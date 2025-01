МИД Азербайджана поздравил Индию

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Индию.

Как передает АПА, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в социальной сети.

"Поздравляем Индию и ее народ с 76-м Днем республики!

С национальным праздником, Индия!",- говорится в публикации.

Congratulations to India and its people on the occasion of the 76th Republic Day!



Happy National Day, India! 🇦🇿🇮🇳@IndianDiplomacy pic.twitter.com/DjqExdrMXL — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) January 26, 2025