Венгрия получила от Еврокомиссии гарантии энергобезопасности и дала согласие на продление санкций против РФ

Венгрия получила от Еврокомиссии гарантии энергобезопасности, запрошенные перед голосованием по вопросу о продлении санкций против России.

Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимающий участие во встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

«Венгрия получила гарантии энергетической безопасности, которые запрашивала. Европейская комиссия привержена делу защиты газо- и нефтепроводов, идущих в страны-члены ЕС. Она ясно дала понять, что целостность энергетической инфраструктуры, снабжающей страны-члены ЕС, является вопросом безопасности всего Евросоюза. Еврокомиссия также добивается от Украины гарантий сохранения поставок нефти в ЕС», - написал Сийярто на своей странице в Facebook.

Получение Венгрией гарантий энергобезопасности предотвратило блокирование ею согласованного главами МИД стран ЕС продления на полгода санкций против России из-за ее войны с Украиной.

Срок действия принятых ранее санкций истекает 31 января.

Источник: ТАСС