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BP ожидает первый газ низкого давления с месторождения Шахдениз в середине 2029 года

First News Media13:16 - Сегодня
BP ожидает первый газ низкого давления с месторождения Шахдениз в середине 2029 года

Компания BP-Azerbaijan ожидает первый газ низкого давления с месторождения Шахдениз в середине 2029 года.

Об этом Report сообщили в компании.

«По мере разработки газовых месторождений пластовое давление снижается, а вместе с ним снижается и дебит газа. После начала добычи на месторождении Шахдениз начался естественный процесс снижения пластового давления. Компрессия газа широко применяется в нефтегазовой промышленности и зарекомендовала себя как надежный метод улучшения основных характеристик пластов. Для доступа к запасам газа низкого давления и их добычи, а также для максимального извлечения этих запасов на контрактной площади Шахдениз планируется реализация проекта компрессорной платформы», - сообщили в компании.

Проект включает: строительство работающей на электричестве беспилотной компрессорной платформы «Shah Deniz Compression» (SDC), прокладку внутрипромысловых подводных газопроводов для экспорта/импорта газа с существующих платформ «Shah Deniz Alpha» (SDA) и «Shah Deniz Bravo» (SDB) и прокладку электрического и фиброоптического кабелей для снабжения электроэнергией SDC и для обеспечения резервным электричеством платформ SDA и SDB.

В компании подчеркнули, что платформа Shah Deniz Compression будет установлена в 10 км от платформы Shah Deniz Alpha и в 3 км от платформы Shah Deniz Bravo на глубине воды 85 метров. Газ, который будет добываться с платформ Shah Deniz Alpha и Shah Deniz Bravo, сначала будет поступать на новую платформу для компрессии, затем на Сангачальский терминал.

«Установка платформы SDC на месторождении Шахдениз продлит срок службы скважин и месторождения. Добыча первого газа низкого давления с платформы «Shah Deniz Alpha» в соответствии с графиком запланирована на середину 2029 года, с платформы Shah Deniz Bravo – на середину 2030 года», - сообщили в BP-Azerbaijan.

По информации BP-Azerbaijan, работы в рамках нового проекта будут вестись на существующей инфраструктуре платформ SDA, SDB и на Сангачальском терминале. При этом на терминале не потребуется ни строительства новой инфраструктуры и ни расширения его территории.

«Строительство опорного блока и верхних строений платформы SDC, а также компонентов подводной инфраструктуры планируется осуществить в Азербайджане. Тендерные процедуры по выбору строительных подрядчиков планируется завершить к концу второго квартала 2025 года. Большая часть строительства этих объектов на берегу и их ввода в эксплуатацию предусмотрена в период с 2026 по 2028 года», - сообщили в компании.

Ожидается, что к 2027 году численность местной рабочей силы, которая будет задействована на этапе строительства проекта SDC, составит около 2600 человек. Поскольку платформа SDK будет работать без обслуживающего персонала, на этапе эксплуатации проекта будет задействовано лишь ограниченное число обслуживающего персонала.

Ранее глава пресс-службы BP-Azerbaijan Тамам Баятлы сообщила, что решение по окончательному финансированию (FID) будет принято в этом году.

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