Российские спецслужбы делают все необходимое для безопасности находящихся под госохраной лиц, включая президента РФ Владимира Путина.

Это подчеркнул на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявления журналиста Такера Карлсона, о том, что руководство США якобы планировало покушение на Путина.

«Российские специальные службы на постоянной основе принимают все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности и, конечно же, безопасности тех лиц, которые находятся под государственной охраной. В первую очередь главы государства», - указал представитель Кремля.

По заявлению Такера Карлсона, планы покушения на Путина вынашивала администрация бывшего президента США Джо Байдена. Американский журналист назвал их безумными. По словам Карлсона, в целом руководство в Вашингтоне было нацелено на самоубийственную конфронтацию с Москвой, в частности, занимавший пост госсекретаря Энтони Блинкен якобы был нацелен на ускорение вооруженного столкновения США и России.

Источник: ТАСС