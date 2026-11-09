В Имишли Kia врезалась в прицеп грузовика: два человека погибли - ОБНОВЛЕНО
На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на участке автодороги Имишли - Кюрдамир, проходящем по территории села Агамамедли Имишлинского района.
Как сообщает Oxu.Az, после получения информации на место происшествия незамедлительно прибыли пожарные-спасатели районного подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.
После оценки обстановки на месте выяснилось, что произошло ДТП с участием грузового автомобиля DAF и легкового автомобиля KIA. В результате аварии люди оказались зажаты в легковом автомобиле.
Пожарные-спасатели извлекли из автомобиля KIA тела погибших в результате аварии водителя (мужчины) и пассажирки (женщины) и передали их соответствующим службам.
По данному факту проводится расследование соответствующими органами.
12:00
В Имишлинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает Report, авария произошла на участке автодороги Имишли - Кюрдамир, проходящем через Имишлинский район.
Легковой автомобиль Kia столкнулся с прицепом грузовика. В результате ДТП два человека погибли, еще один получил травмы.
Обстоятельства происшествия уточняются. По факту проводится расследование.