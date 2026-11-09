В Имишли Kia врезалась в прицеп грузовика: два человека погибли - ОБНОВЛЕНО

На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на участке автодороги Имишли - Кюрдамир, проходящем по территории села Агамамедли Имишлинского района.

Как сообщает Oxu.Az, после получения информации на место происшествия незамедлительно прибыли пожарные-спасатели районного подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.

После оценки обстановки на месте выяснилось, что произошло ДТП с участием грузового автомобиля DAF и легкового автомобиля KIA. В результате аварии люди оказались зажаты в легковом автомобиле.

Пожарные-спасатели извлекли из автомобиля KIA тела погибших в результате аварии водителя (мужчины) и пассажирки (женщины) и передали их соответствующим службам.

По данному факту проводится расследование соответствующими органами.

12:00

В Имишлинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Report, авария произошла на участке автодороги Имишли - Кюрдамир, проходящем через Имишлинский район.

Легковой автомобиль Kia столкнулся с прицепом грузовика. В результате ДТП два человека погибли, еще один получил травмы.

Обстоятельства происшествия уточняются. По факту проводится расследование.