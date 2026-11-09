По факту драки в парламенте Армении инициировано уголовное производство

По факту инцидента, произошедшего 29 октября в здании Национального собрания Армении, инициировано уголовное производство.

По сообщению Генеральной прокуратуры, производство инициировано по пункту 1 части 2 статьи 297 (хулиганство, совершенное группой лиц) и по части 3 статьи 452 Уголовного кодекса Армении (применение насилия в отношении должностного лица или его близкого с целью вмешательства в его законную служебную либо политическую деятельность).

Драка произошла между депутатами от правящей партии и оппозиции. Прямо в зале заседаний во время выступлений депутаты набросились друг на друга и обменялись ударами.

Председатель НС поначалу не объявлял перерыв, чтобы участники конфликта заняли свои места. Примерно через 10 минут, когда ситуация накалилась, он был вынужден объявить перерыв. Драка продолжилась и в коридоре здания парламента.

Источник: news.am