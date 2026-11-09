8 ноября: победа, изменившая геополитику

Автор: писатель и политтехнолог, почетный посол Всемирного Еврейского агентства «Сохнут» в Азербайджане Роман Гуревич

Источник: The Jerusalem Post

«Дорогая Шуша, ты свободна! Дорогая Шуша, мы вернулись!» — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в тот исторический день. В этих словах отзывалась боль почти трёх десятилетий оккупации, радость возвращения домой и обещание новой жизни.

В День Победы улицы Баку заполнились ликующими толпами. Незнакомые люди обнимали друг друга. Мужчины не скрывали слёз. Над празднующими толпами развевались флаги Азербайджана, Турции и Израиля.

Азербайджан праздновал победу в 44-дневной Отечественной войне и освобождение Шуши — города, который занимает особое место в истории и культуре страны.

Прошло шесть лет. Эта победа изменила не только судьбу Азербайджана, но и геополитический баланс на Южном Кавказе.

Вместе с возвращением своих земель азербайджанский народ вернул себе уверенность в собственных силах и восстановил национальное достоинство. И Хары-бюльбюль — цветок, ставший символом памяти о павших, символом победы и возвращения — снова цветёт на родной земле.

Память и возвращение домой

За словами «территориальная целостность» и «оккупация» стоят судьбы сотен тысяч людей. Семьи, вынужденные покинуть свои дома в начале 1990-х годов, десятилетиями жили надеждой на возвращение. Дети росли вдали от земель предков, зная о родных городах лишь по фотографиям и рассказам родителей.

Сегодня там снова строятся дома, школы и дороги. Более 40 000 человек уже вернулись на родную землю.

Азербайджанские солдаты сражались и погибали за то, чтобы это стало возможным. 8 ноября — это не только праздник национальной гордости, но и день памяти тех, кто заплатил за победу своей жизнью. Завоевать эту победу во имя справедливости было далеко не просто.

Война за справедливость

После восстановления независимости в 1991 году Азербайджан столкнулся с чрезвычайно сложной внутренней и международной ситуацией. В 1993 году азербайджанский народ призвал Гейдара Алиева вернуться к руководству страной. Алиеву удалось стабилизировать государство и установить отношения с различными странами. В мае 1994 года он добился соглашения о прекращении огня и завершении военных действий.

Тем не менее на протяжении почти трёх десятилетий Азербайджан продолжал борьбу за восстановление своей территориальной целостности. Четыре резолюции Совета Безопасности ООН призывали к выводу оккупационных сил. Переговоры тянулись десятилетиями, но резолюции оставались лишь словами на бумаге.

В 2020 году азербайджанская армия самостоятельно освободила большую часть оккупированных территорий, а в сентябре 2023 года Азербайджан полностью восстановил контроль над всей своей территорией. Эта победа изменила военно-политический баланс на Южном Кавказе, открыв новые перспективы для транспортного сотрудничества, экономической интеграции и региональной безопасности.

Азербайджан обладает значительными энергетическими ресурсами. Его стратегические валютные резервы достигли $89,4 млрд, а номинальный ВВП вырос с $42,6 млрд в 2020 году до $75,9 млрд в 2025 году. Эти цифры отражают совокупность экономических факторов, включая конъюнктуру на мировых рынках нефти и газа, однако историческая победа также сыграла огромную роль в экономическом процветании страны.

Сегодня Азербайджан поставляет природный газ в Европу и активно участвует в развитии Среднего коридора, связывающего европейские рынки с Центральной Азией и Китаем. Влияние и авторитет Азербайджана на международной арене продолжают расти — в США, в мусульманском мире, в Европе и в Азии.

Вашингтон также признал новую роль Азербайджана на мировой арене.

Вашингтон: новая роль Азербайджана

Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 августа 2025 года встретились в Белом доме. Их совместная декларация и парафированное мирное соглашение открыли путь к завершению десятилетий противостояния. Следующий шаг — официальное подписание соглашения и превращение дипломатических договорённостей в прочный мир.

В феврале 2026 года Алиев и вице-президент США Джей Ди Вэнс подписали Хартию о стратегическом партнёрстве в Баку. За дипломатическими формулировками стоят конкретные интересы: энергетика, безопасность, искусственный интеллект, критически важные минералы, Средний коридор и проект TRIPP, призванный соединить основную территорию Азербайджана с Нахчываном.

Для Вашингтона партнёрство с Баку предоставляет дополнительные возможности для укрепления связей с Центральной Азией и расширения американского влияния на Южном Кавказе.

Особого внимания заслуживает замечание Вэнса о способности Баку поддерживать хорошие отношения одновременно и с Турцией, и с Израилем — двумя государствами, находящимися в глубоком конфликте. Это ещё одно свидетельство растущего влияния Азербайджана.

Влияние, которое беспокоит соседей

Укрепив свои позиции на международной арене, Азербайджан теперь проводит независимую политику даже в отношениях со своими ближайшими партнёрами и соседями.

Даже с братской Турцией, сыгравшей ключевую роль в укреплении безопасности Азербайджана, интересы совпадают не всегда. Анкара стремится расширить собственное региональное влияние. Баку же настаивает на том, что любые региональные договорённости должны прежде всего учитывать суверенные интересы Азербайджана.

Тегеран обеспокоен укреплением азербайджано-израильского сотрудничества, изменениями в транспортной логистике региона и растущим влиянием Баку.

Теперь необходимо принять одну реальность: после своей победы Азербайджан стал сильным, независимым игроком в региональных делах, чьи интересы больше невозможно игнорировать. В то же время Баку стремится к стабильности, которая позволит ему закрепить и приумножить свои достижения. И Баку сам выбирает себе друзей. Израиль — в их числе.

Израиль: прочное партнёрство и нерушимая дружба

Израильтянам не нужно объяснять, какова цена национальной безопасности, исторической памяти или права нации на самооборону.

Азербайджан — светское государство с мусульманским большинством населения. В этой стране к евреям и Израилю всегда относились с теплотой и уважением. Самым прочным фундаментом азербайджано-израильских отношений является многовековая дружба между нашими народами.

Кроме того, азербайджанская нефть играет важную роль в энергоснабжении Израиля. Израильские оборонные технологии помогли укрепить вооружённые силы Азербайджана. Сотрудничество продолжает развиваться в сфере безопасности, высоких технологий и сельского хозяйства. Растущий региональный авторитет Азербайджана открывает перед Израилем новые экономические и технологические возможности.

Сильный Азербайджан — это жизненно важный стратегический интерес Израиля.

Мы отвечаем взаимностью на эту дружбу. И израильские флаги, развевавшиеся на улицах Баку осенью 2020 года, стали символом прочного партнёрства и нерушимой дружбы между нашими народами и нашими странами. С такими друзьями мы можем с уверенностью смотреть в будущее.

Будущее начинается сегодня

Шесть лет назад Азербайджан изменил военно-политическую реальность Южного Кавказа. Сегодня он стремится превратить результаты этой исторической трансформации в фундамент прочного мира и нового международного статуса.

Долгий путь ведёт от освобождения Шуши до встреч в Вашингтоне. Это исторический путь нации, поднявшейся к вершинам мировой политики и влияния, относящейся к своим друзьям и партнёрам с достоинством, глубоким уважением и пониманием, при этом твёрдо отстаивающей свои собственные интересы.

Как сказал после победы азербайджанский поэт, переводчик и режиссёр-документалист Александр Грич: «Пусть знают все: отныне судьба Азербайджана не будет решаться в Москве. Не в Брюсселе. Не в Анкаре. И не в Вашингтоне. Будущее сильного, независимого Азербайджана отныне будет решаться в Баку — и только в Баку!»

Да будет так! С Днём Победы, Азербайджан! Силы, могущества и процветания вам, дорогие друзья!