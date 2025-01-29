Госсекретарь США приветствовал продление ЕС санкций против России
Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас приветствовал решение Брюсселя продлить санкции в отношении России, сообщает Госдепартамент.
Рубио также подчеркнул «необходимость укрепления трансатлантической безопасности, призвал Европу увеличить расходы на оборону и обратил внимание на вызовы, которые представляет Китай», говорится в заявлении, распространенном Госдепом.
Кроме того, госсекретарь и глава европейской дипломатии обсудили углубление сотрудничества между Вашингтоном и Брюсселем по «общим приоритетам».
Ранее Каллас заявила, что в Евросоюзе работают над 16-м пакетом антироссийских санкций, в который планируется включить широкий круг объектов - от СПГ до консолей для видеоигр.
Источник: Интерфакс