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SOCAR начинает транзит добываемой в Казахстане сырой нефти

First News Media11:44 - Сегодня
SOCAR начинает транзит добываемой в Казахстане сырой нефти

SOCAR начинает транзит сырой нефти, добываемой на месторождении «Кашаган» в Казахстане, через трубопровод «Баку-Тбилиси-Джейхан».

Как сообщили в SOCAR, первая партия нефти «Кашаган», загруженная на танкер в порту Актау 25 января, составила примерно 6 тысяч тонн. Груз прибыл на Сангачальский терминал 27 января и будет транспортирован в порт Джейхан по трубопроводу «Баку-Тбилиси-Джейхан». Первая партия перевозится танкером «Тараз», управляемым казахстанской компанией «КазМорТрансФлот». Этот транзит стал возможным после подписания 15 января 2025 года соглашения между дочерней компанией SOCAR - ООО SOCAR Midstream Operations и дочерней компанией «КазМунайГаз» - KMG Trading. В рамках данного соглашения предусмотрен транзит 240 тысяч тонн нефти «Кашаган» в год.

В марте 2024 года SOCAR и «КазМунайГаз» подписали соглашение о поэтапном увеличении объемов транзита нефти через территорию Азербайджанской Республики. Согласно этому документу, объем поставок планируется довести до 2,2 миллиона тонн в год.

Соглашение, заключенное между SOCAR и «КазМунайГаз» в ноябре 2022 года, предусматривает транзит 1,5 миллиона тонн нефти в год с месторождения «Тенгиз». В феврале 2024 года было подписано соглашение о поэтапном увеличении объемов транзита казахстанской нефти через территорию Азербайджана.

Отметим, что начало транспортировки нефти «Кашаган» по «Баку-Тбилиси-Джейхан» является не только проявлением дружественных отношений между Азербайджаном и Казахстаном, но и способствует дальнейшему укреплению сотрудничества между нашими странами.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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