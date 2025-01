​​​​​​​«Преступные схемы и политическая коррупция»: Администрация Байдена снова попала в центр масштабного скандала

Не успели в США оправиться от шокирующих помилований Байденом своей родни, как страну сотряс еще один громкий скандал, на этот раз связанный с коррупцией и финансовыми махинациями прежней администрации.

Как сообщает USA Today, аудит выявил коррупцию в администрации Байдена. Отмечается, что администрация экс-президента США Джо Байдена потратила $144 млн на фиктивные закупки игровых консолей и программного обеспечения, якобы предназначенных для реабилитации украинских военных.

Аудит, инициированный после инаугурации Дональда Трампа, показал, что ни одна приставка фактически не была приобретена — они существовали лишь на бумаге.

Кроме того, отмечается, что $18 млн из бюджета было выделено на курсы жонглирования в рамках той же программы реабилитации.

Это отнюдь не единичный случай, когда администрацию Байдена и его лично обвиняют в

коррупции. Буквально в первые дни января этого года теперь уже бывшего президента США обвинил в коррупции глава U. S. Steel Дэвид Бурритт. Он заявил, что решение Джо Байдена заблокировать сделку по приобретению японской Nippon Steel американской сталелитейной компании U. S. Steel постыдно и является примером политической коррупции.

До этого пресс-служба Белого дома заявила, что Байден заблокировал сделку по приобретению японской Nippon Steel компании U. S. Steel. Глава ушедшей американской администрации привел оценку экспертов в области национальной безопасности и торговли, которые посчитали, что «эта сделка привела бы к иностранному контролю над одной из крупнейших американских сталелитейных компаний и создала бы угрозу для национальной безопасности и ключевых цепочек поставок».

«Решение Байдена постыдно и коррумпировано. Это его политическая выплата главе профсоюза, <...> которая вредит будущему нашей компании, нашим сотрудникам, нашей национальной безопасности. Он оскорбил Японию, нашего ключевого союзника в сфере национальной безопасности, а также поставил под угрозу конкурентоспособность Америки», - заявил Бурритт.

Глава компании убежден, что американские рабочие «заслуживают лучшего». «Нам нужен президент, который знает, как заключить лучшую для Америки сделку, и усердно работает над этим. <...> Мы намерены бороться с политической коррупцией Байдена», - заключил глава U. S. Steel.

Еще 1 января газета The Washington Post (WP) сообщала, что Nippon Steel сделала администрации Байдена новое предложение о покупке компании U. S. Steel, условия которого фактически давали американским властям возможность запрещать любые попытки сократить производственные мощности в США. В то же время источники газеты отмечали, что байденовская администрация рассматривала возможность переложить принятие решения по этому вопросу на команду уже на тот момент избранного президента США Дональда Трампа.

Еще 24 декабря 2024 года WP со ссылкой на источники писала, что Байден, как ожидается, наложит запрет на сделку. По данным издания, в Комитете по иностранным инвестициям США, подчиняющемся Минфину, полагают, что сделка объемом около $15 млрд представляет «угрозу национальной безопасности», поскольку может привести к сокращению выпуска стали в стране. Представители Nippon Steel в ответ заявили о готовности гарантировать, что ключевые посты в U. S. Steel будут занимать американские граждане.

Nippon Steel объявила о намерении приобрести U. S. Steel в декабре 2023 года. Сделку планировалось закрыть в третьем или четвертом квартале 2024 года. Японская сторона выражала готовность оплатить долги компании в размере около $742 млн и сохранить ее бренд и производственные мощности в США.

Вспоминается также случай 2023 года, когда двое конгрессменов-республиканцев потребовали от ФБР и Минюста раскрыть данные о «причастности Байдена к преступной схеме». Как сообщал DW, председатель комитета по надзору Палаты представителей Джеймс Комер и сенатор Чак Грэссли направили открытое письмо к генеральному прокурору США Меррику Гарланду и директору ФБР Кристоферу Рэю, в котором утверждали, что получили анонимную информацию о возможном участии президента США Джо Байдена в коррупционных схемах в период, когда тот занимал пост вице-президента. Обращение Комер опубликовал 3 мая 2023 года.

По словам сенаторов, они получили информацию от анонимного осведомителя о том, что Минюст и ФБР «располагают несекретной формой FD-1023, в которой описывается предполагаемая преступная схема с участием тогдашнего вице-президента Байдена и иностранного гражданина, касающаяся обмена денег на политические решения».

«У Министерства юстиции и ФБР, похоже, есть ценная, поддающаяся проверке информация, которую они не раскрыли американскому народу. Поэтому Конгресс приступит к проведению независимого и объективного рассмотрения этого вопроса», - писали конгрессмены, не приводя других подробностей.

Официальный представитель Белого дома Ян Сэмс обвинил республиканцев в «анонимных инсинуациях» и связал повестку с продолжающимся расследованием Республиканской партии в отношении Байдена и его семьи, написал Politico.

Комер уже не первый раз, начиная с 2020 года, публично обвинял связанных с Байденом людей в различных коррупционных схемах. В январе 2023 года он запрашивал у министра финансов США Джанет Йеллен сведения о «подозрительных деловых операциях» членов семьи президента. В марте он же направлял повестку в Bank of America с требованием предоставить банковские документы, касающиеся деловых партнеров сына Джо Байдена - Хантера. Байден всегда отрицал какую-либо причастность к зарубежным деловым операциям своего сына, отмечал телеканал CNN. Адвокаты Байдена обвинили Комера в распространении «надуманных и уже опровергнутых теории заговора о семье Байдена».

Издание Politico отметило, что последнее обращение Комера стало его «самой прямой попыткой» провести расследование в отношении лично президента, а не членов его семьи.

🚨🚨🚨@RepJamesComer & @ChuckGrassley reveal the existence of an FBI record alleging then-VP Biden engaged in a bribery scheme with a foreign national.



According to a whistleblower, this record details an alleged arrangement involving an exchange of money for policy decisions.… pic.twitter.com/6yLwPLi8Hw — Oversight Committee (@GOPoversight) May 3, 2023