Манкурт с дипломом: колонка о предательстве, которое прячется за красивыми словами

Недавний пост одного довольно известного общественного деятеля, опубликованный на его странице в Facebook, стал поводом для этой заметки.

В своём тексте автор, рассуждая о будущем образования (в контексте предложений закрыть обучение на русском языке за государственный счет) в Азербайджане, назвал русский язык единственной платформой культуры и выразил откровенное презрение к независимому азербайджанскому пути.

Эта позиция, к моему удивлению, вызвала не только возмущение представителей азербайджанской общественности, но и нашла отклик в сердцах множества единомышленников автора, видимо скучающих по многонациональному (полу-армянскому?) Баку второй половины прошлого века.

Но обо всем поподробнее… так как подобные опасные мысли требуют осмысления. Ведь это не просто мнение. Это симптом.

В рассказе Чингиза Айтматова «И дольше века длится день» есть эпизод, который не нуждается в пояснении ни для одного человека, хоть немного задумывающегося о судьбе своей земли. Манкурт - человек без памяти, без прошлого, без корней. Он не просто забыл, кто он. Его заставили забыть. Стерли всё: язык, культуру, имя. И сделали из него покорного, тихого, удобного человека. Он самоустранился из своей нации, стал функцией чужой воли - и при этом ни на секунду не осознавал своей трагедии.

Айтматов писал этот образ как предупреждение. Мы же, к сожалению, имеем дело с его реальными воплощениями.

Уже упомянутый текст, опубликованный вещателем колониального бреда, - это классический манифест нового образца манкурта. Только теперь - с претензией на культуру, с цитатами из русской классики, с высокомерной интонацией и жалким стремлением понравиться. Ничего нового - тот же старый инстинкт услужливости, упакованный в обёртку «просвещённости».

Мысль проста, как кнут: Азербайджан без России - ничто. Всё хорошее у нас - благодаря Российской империи.

Всё плохое - наше. Своё - тёмное, грязное, бородатое. Чужое - блестящее, гладкое, цивилизованное.

В этих изящных оборотах скрыта банальная суть: ненавижу то, что моё, и преклоняюсь перед тем, что мной владеет.

Это не позиция. Это политическое и ментальное ползание. Это желание всю жизнь прожить с ощущением, что мы - не до конца народ, не до конца культура, не до конца страна. И что только через русский язык, через одобрение «старшего брата», через благословение чужого флага мы можем хоть как-то чувствовать себя полноценными.

Что особенно показательно - весь этот ритуал унижения подан под видом «борьбы за качество образования».

Как же удобно. Пафос, ссылки на Толстого, Достоевского, Набокова (который, впрочем, основные свои произведения, включая «Лолиту», написал вовсе не на русском) и якобы «забота о будущем». На деле - всё та же старая борьба за привилегии, за привычное положение в «своей» касте - немного выше «этих», чуть ближе к тем, у кого когда-то были танки и статус.

Пока общество разворачивается к будущему, пока страна учится стоять на своих ногах, пятая колонна с блеском в глазах рассказывает нам, как хорошо было ползать. Они - не просто носители искажённой оптики.

Они - системный сбой. Их задача - сделать так, чтобы у нации никогда не появилось чувство уверенности в себе. Чтобы мы вечно вспоминали не своё, а чужое. Не строили, а сравнивали. Не верили, а сомневались.

Их предшественники были и сто лет назад. Те самые, кто в 1920 году вынудил парламент Азербайджанской Демократической Республики капитулировать, ссылаясь на «исторические обстоятельства», «необходимость цивилизационного выбора» и «усталость народа». Всё то же. Один в один. Тогда, как и сегодня, подлинная причина была в неспособности — или нежелании - быть свободным. В страхе перед ответственностью.

В зависимости от хозяина.

Манкурт не обязательно выглядит как раб. Он может быть интеллигентом – инженером, архитектором, журналистом или публицистом. Он может красиво говорить, рассуждать, ссылаться на культуру. Но если в каждом его слове - презрение к собственной земле, если за каждым аргументом - желание, чтобы тебя снова поставили под контроль, - это уже не культурный спор. Это предательство, обёрнутое в лексику утончённости.

Сегодня важно называть вещи своими именами. Пятая колонна - это не фигура речи. Это конкретные люди с конкретными текстами и конкретной миссией. Они хотят, чтобы мы снова поверили, что без них и без их любимой «цивилизации» - мы никто.

Они ошибаются.

У нас есть язык. У нас есть народ. У нас есть история, в том числе - история борьбы и великих Побед.

И наша борьба продолжается. Не только на фронте, но и в сознании. Каждый, кто встаёт в защиту своего языка, своей культуры, своего фундамента - уже сражается. Против тех, кто хочет вернуть нас обратно.

Манкуртам не место в этой борьбе.

Их время - закончилось.

Но скриншоты остались. И память - тоже.

Севиль Ширваншир

Статья отражает точку зрения автора