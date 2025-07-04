Без Зангезура — ничего: в Баку напомнили Иревану условия игры

Если Армения желает внести предложения по разблокировке коммуникаций в регионе, то ей в первую очередь следует выйти из состава соответствующей трехсторонней комиссии, возглавляемой вице-премьерами Азербайджана, России и Армении.

Об этом 1news.az заявил глава Центра исследований Южного Кавказа, политолог Фархад Мамедов, комментируя статью под названием «Почему Армения стремится к нормализации отношений с Турцией», опубликованную на сайте Фонда Карнеги (Carnegie Endowment for International Peace, CEIP).

Ф.Мамедов, прежде всего, подверг сомнению серьезность изложенных в статье доводов, отметив, что ее автор Олеся Вартанян не является сотрудницей CEIP и не имеет научной степени.

«Она всего лишь комментатор процессов, которая транслирует исключительно свои личные мысли», - сказал эксперт.

Возвращаясь к содержанию статьи, политолог отметил, что США в разные периоды выступали с различными инициативами касательно мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

«Однако разблокировка коммуникаций, как и все другие вопросы, связанные с нормализацией азербайджано-армянских отношений, - это, в первую очередь, двусторонний процесс.

Вместе с тем, в этой теме наших взаимоотношений с Арменией в качестве стороны присутствует Россия - посредством участия в трехсторонней межправительственной комиссии по разблокировке коммуникаций.

Поэтому, если Иреван желает инициировать какие-то проекты или внести свои предложения по разблокировке коммуникаций, то ему, прежде всего, нужно выйти из состава азербайджано-росийско-армянской комиссии», - указал Ф.Мамедов.

В этом контексте он отметил, что философия подхода западного сообщества к вопросу разблокировки коммуникаций в регионе строилась на необходимости реализации принципов взаимности, равноправия, суверенитета и т.д. «Но у Азербайджана относительно одной единственной коммуникации – Зангезурского коридора - есть особые ожидания. Они состоят в том, чтобы эта дорога была беспрепятственной, и с международным гарантиями безопасности. В 9-м пункте трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года роль стороны, обеспечивающей безопасность коридора, отводилась Российской Федерации, и с этим в то время согласился премьер-министр Армении.

Он также дал согласие на создание трехсторонней межправкомиссии по разблокированию коммуникаций, заседания которой последние полтора года армянская сторона не посещает.

Соответственно, для того чтобы Баку всерьез воспринял предложения Иревана о двустороннем формате разблокировки коммуникаций, армянская сторона по логике должна выйти из состава трехсторонней комиссии», - сказал Ф.Мамедов.

Он подчеркнул, что позиция Баку заключается в обеспечении беспрепятственной связи с Нахчываном, а также в устраивающем Азербайджан международном контроле, под которым будет находиться безопасность этой дороги. «В какой форме и со стороны кого это будет сделано - это уже совершенно другой вопрос», - сказал политолог.

Ф.Мамедов подчеркнул, что на практике сегодня переговорный процесс между Баку и Иреваном проходит в двустороннем формате: «Как в Азербайджане, так и в Армении удовлетворены этим, и не собираются менять такой формат».

«Плюс, есть еще тема мирного договора. То есть, идти на разблокировку без мирного договора выглядит, как минимум, непоследовательно, хотя все может быть - если предложения о беспрепятственности и международном контроле удовлетворят Баку. Но нужно понимать, что это не случится сразу, так как не раз высказывалась мысль о том, что без Зангезурского коридора не будут открыты другие коммуникации с Арменией, а для того чтобы эта дорога открылась, нужно как минимум два года», - заключил Ф.Мамедов.

Отметим, что в статье на сайте Олеси Вартанян относительно Зангезурского коридора говорится, что, хотя в соглашении о прекращении огня 2020 года предусматривался российский контроль, Армения теперь настаивает на полном суверенитете над маршрутом. Баку же относится к этому скептически и отказывается инвестировать в путь, который считает уязвимым, например, к переменам власти в Иреване. Поэтому Азербайджан требует третью сторону — гаранта стабильности. Турция поддерживает это, хотя Армения надеется, что Анкара в итоге признает ее суверенитет над маршрутом.

«Ближе всего стороны подошли к компромиссу при посредничестве ЕС. Брюссель предложил модель, аналогичную практике после конфликта между Грузией и Россией в 2008 году, когда независимый зарубежный оператор управляет логистикой маршрутов через спорные регионы Абхазии и Южной Осетии, делясь данными со всеми сторонами», - пишет автор. Однако переговоры под эгидой ЕС зашли в тупик на фоне прошедшей в Карабахе в сентябре 2023 года антитеррористической операции, положившей конец сепаратизму в этом регионе.

«Сегодня единственным актором, способным возобновить переговоры, могут оказаться США. Администрация Дональда Трампа — стремясь продемонстрировать успехи в урегулировании конфликтов — якобы предложила план, похожий на модель ЕС, но основанный на американской логике: участие американского бизнеса в качестве стабилизирующей силы, аналогично недавнему соглашению по редкоземельным металлам в Украине.

Вашингтон, по всей видимости, намерен продвигаться вперед, предположила автор. Один из вариантов, по ее мнению, это оказать давление на Баку, чтобы тот отказался от требований по внесению Арменией изменений в свою Конституцию. «Но более реалистично — надавить на Ереван, чтобы он принял американскую модель, пусть даже это отсрочит окончательный мир и сохранит формальное закрытие границ», - написала в своей статье О.Вартанян.