3-4 июля 2025 года в Ханкенди, возрожденном сердце Карабаха, пройдет 17-й Саммит Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС).

Это событие — не просто очередная протокольная встреча глав государств и правительств стран-членов организации, а мощный геополитический манифест. Выбор Ханкенди символизирует трансформацию региона: из зоны конфликта он превращается в платформу мирной интеграции и подлинный политический центр диалога.

Для Азербайджана этот форум – кульминация последовательной внешнеполитической стратегии. Он направлен на укрепление международного авторитета страны, углубление региональной интеграции и позиционирование Азербайджана как ключевого узла Евразийского взаимодействия. Саммит подчеркивает растущую роль Баку как надежного партнера, способного эффективно содействовать экономическому развитию и стабильности на обширном пространстве от Восточной Европы до Южной Азии.

ОЭС: Исторический контекст и геополитическое значение

Организация Экономического Сотрудничества, основанная в 1985 году Ираном, Пакистаном и Турцией, значительно расширилась в 1992 году, включив в свой состав Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Сегодня ОЭС объединяет десять стран с общим населением свыше 450 миллионов человек, обладающих значительными природными ресурсами и огромным рынком.

Миссия ОЭС заключается в содействии устойчивому экономическому развитию через экономическое, техническое и культурное сотрудничество. Организация стремится создать благоприятную среду для торговли, инвестиций, развития транспортной и коммуникационной инфраструктуры, а также углубления сотрудничества в различных секторах экономики. В условиях меняющегося миропорядка и усиления регионализации, ОЭС играет все более важную роль в координации усилий по преодолению общих вызовов и реализации совместных возможностей.

Географическое положение стран ОЭС на стыке Европы и Азии придает организации уникальное геополитическое значение. Регион является жизненно важным транзитным коридором, связывающим Восточную Азию с Европой и Ближним Востоком. В этом контексте потенциал для развития мультимодальных транспортных маршрутов, таких как коридор Восток-Запад (Средний коридор), становится критически важным.

Азербайджан: От регионального игрока к стратегическому центру

Проведение 17-го Саммита ОЭС в Ханкенди – яркое свидетельство возросшего международного авторитета Азербайджана и признания его вклада в региональное развитие. За последние десятилетия страна прошла путь от восстановления независимости до становления ключевым региональным игроком.

Несмотря на значительную роль нефтяного сектора, Азербайджан активно диверсифицирует свою экономику, развивая ненефтяной сектор, включая сельское хозяйство, туризм, информационные технологии и логистику.

Инвестиции в инфраструктуру, благоприятный инвестиционный климат и активное участие в международных проектах способствуют устойчивому экономическому росту.

Географическое расположение Азербайджана на пересечении важных торговых путей между Европой и Азией позволяет ему активно развивать свою транспортно-логистическую инфраструктуру. Проекты, такие как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, модернизация Бакинского международного морского торгового порта и развитие автомобильных дорог, превращают Азербайджан в жизненно важный транзитный узел.

Эти инициативы не только увеличивают торговый оборот, но и укрепляют региональную взаимосвязанность.

В контексте инициативы «Один пояс, один путь» и Среднего коридора, роль Азербайджана как ключевого логистического хаба становится ещё более выраженной.

Азербайджан, активно участвуя в деятельности различных международных организаций, является сторонником многосторонней дипломатии и последовательно выступает с инициативами, направленными на укрепление мира, стабильности и экономического сотрудничества в регионе. Проведение саммита ОЭС в Азербайджане демонстрирует инициативность страны и приверженность принципам устойчивого развития, прозрачного партнёрства и взаимовыгодной интеграции.

Ожидания от 17-го саммита: Новые горизонты сотрудничества

17-й Саммит ОЭС уже предоставил уникальную платформу для углубленного диалога и принятия стратегических решений, которые могут значительно повлиять на будущее региона. Саммиту предшествовала динамичная и инклюзивная «Неделя ОЭС» (с 1 по 4 июля) в Лачыне, Агдаме, Физули, где были организованы тематические форумы, направленные на вовлечение молодежи, гендерную интеграцию и экономическое взаимодействие в регионе.

Среди ключевых тем и ожиданий от саммита глав государств и правительств можно выделить:

Укрепление экономического сотрудничества и торговли: Лидеры стран-членов обсудят меры по устранению торговых барьеров и увеличению объемов взаимной торговли. Особое внимание будет уделено диверсификации товарной номенклатуры и развитию цепочек добавленной стоимости внутри региона.

Развитие транспортно-коммуникационных коридоров: Эта тема является одной из центральных. Учитывая стратегическое значение региона ОЭС как моста между различными экономическими центрами, обсуждаются проекты по развитию и модернизации транспортных коридоров – железных дорог, автомобильных дорог, морских путей и воздушного сообщения. Приоритет отдается дальнейшему развитию Среднего коридора и его интеграции в глобальные транспортные сети.

Энергетическая безопасность и сотрудничество: Страны ОЭС обладают значительными запасами энергоресурсов. Саммит послужит площадкой для обсуждения вопросов энергетической безопасности, диверсификации маршрутов поставок, развития возобновляемых источников энергии и повышения энергоэффективности, а Азербайджан, как крупный производитель и экспортер энергии, может поделиться своим опытом и инициативами в этой сфере.

Сотрудничество в сфере туризма: Регион ОЭС обладает богатым культурным и историческим наследием, а также уникальной природой, создающей огромный потенциал для развития туризма. На саммите будут рассматриваться инициативы по упрощению визовых режимов, развитию совместных туристических маршрутов и продвижению региона как единого туристического направления.

Цифровая трансформация и инновации: Цифровая экономика играет ключевую роль в современном мире. Обсуждается сотрудничество в сфере информационно-коммуникационных технологий, развития электронных услуг, кибербезопасности и внедрения инноваций для повышения конкурентоспособности экономик стран ОЭС.

Устойчивое развитие и экология: Вопросы изменения климата, охраны окружающей среды и устойчивого использования ресурсов становятся всё более актуальными. Саммит станет площадкой для выработки совместных подходов к решению экологических проблем и продвижению «зеленой» экономики.

Несмотря на огромный потенциал, страны ОЭС сталкиваются с вызовами, такими как региональные конфликты, политическая нестабильность в некоторых частях региона, различия в уровне экономического развития и сложности в координации национальных интересов. Саммит в Ханкенди предоставляет уникальную возможность для открытого диалога по этим вопросам и поиска путей их преодоления.

Азербайджан — архитектор региональной сопричастности

Успешное проведение саммита и реализация принятых решений значительно укрепят позиции ОЭС как влиятельной региональной организации.

Саммит также станет важным историческим моментом, подтверждающим растущую роль Азербайджана как стратегического центра на Евразийском континенте. Это событие не только укрепит позиции Азербайджана на международной арене, но и откроет новые горизонты для более глубокого и эффективного сотрудничества в рамках организации. Азербайджан, с его динамичным развитием и стремлением к инновациям, готов стать центром притяжения для инвестиций, торговли и культурного обмена, способствуя процветанию всего региона ОЭС и превращению его в ещё более важный полюс глобальной экономики. Саммит в Ханкенди войдёт в историю как момент, когда центр тяжести Евразии окончательно сместился на юг и восток Каспия, а Азербайджан, сохраняя суверенитет, утвердил себя как главный архитектор региональной сопричастности и модернизации.