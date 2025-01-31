SOCAR приобрела долю в крупном газовом месторождении Тамар

Государственная нефтяная компания Азербайджана (ГНКАР) в соответствии со стратегией развития продолжает реализацию стратегии расширения своей производственной базы за рубежом.

Об этом сообщили в SOCAR.

В этих рамках 31 января 2025 года SOCAR подписал соглашение с Union Energy о приобретении эффективной 10-процентной доли в проекте «Тамар», одном из крупнейших и важнейших газовых месторождений в Средиземноморском бассейне Израиля.

Для вступления соглашения в силу требуется соблюдение определенных условий, включая получение соответствующих нормативных и иных подтверждений.

Таким образом, SOCAR начинает реализацию инвестиционных проектов в секторе добычи в Средиземноморском бассейне. SOCAR продолжит свою деятельность по приобретению долей в стратегических активах за рубежом.

Источник: АПА