SOCAR приобрела долю в крупном газовом месторождении Тамар
Государственная нефтяная компания Азербайджана (ГНКАР) в соответствии со стратегией развития продолжает реализацию стратегии расширения своей производственной базы за рубежом.
Об этом сообщили в SOCAR.
В этих рамках 31 января 2025 года SOCAR подписал соглашение с Union Energy о приобретении эффективной 10-процентной доли в проекте «Тамар», одном из крупнейших и важнейших газовых месторождений в Средиземноморском бассейне Израиля.
Для вступления соглашения в силу требуется соблюдение определенных условий, включая получение соответствующих нормативных и иных подтверждений.
Таким образом, SOCAR начинает реализацию инвестиционных проектов в секторе добычи в Средиземноморском бассейне. SOCAR продолжит свою деятельность по приобретению долей в стратегических активах за рубежом.
Источник: АПА