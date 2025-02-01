Рассмотрены новые возможности сотрудничества между SOCAR и пакистанскими компаниями - ФОТО

Президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с министром приватизации, транспорта и инвестиций Исламской Республики Пакистан Алимом Ханом.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в SOCAR, на встрече было подчеркнуто успешное развитие сотрудничества между двумя странами в различных областях, в том числе в энергетическом секторе.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями относительно статуса обсуждаемых в настоящее время проектов, достигнутого прогресса, целей между SOCAR и компаниями, работающими в нефтегазовой сфере Пакистана, а также рассмотрены новые возможности сотрудничества.