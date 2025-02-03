В Азербайджане установлены новые госпошлины

В Азербайджане установлены новые государственные пошлины. Это отражено в поправке к закону «О государственной пошлине», утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, установлены следующие новые государственные пошлины:

- выдача разрешения на создание магазина беспошлинной торговли - 100 манатов;

- выдача разрешения на производство более 500 киловатт электроэнергии на гидроэлектростанциях и электростанциях, вырабатывающих электрическую и тепловую энергию посредством газа или другого вида топлива, получаемого из биомассы, и более 150 киловатт в иных случаях - 150 манатов;

- выдача разрешения на передачу электроэнергии - 150 манатов;

- выдача разрешения на распределение электроэнергии - 150 манатов;

- выдача разрешения на экспорт и импорт электроэнергии - 150 манатов;

- выдача свидетельства о регистрации резидента промышленного парка, промышленного квартала и агропарка - 70 манатов;

- выдача свидетельства о регистрации технологического парка - 70 манатов;

- выдача свидетельства о регистрации технологического бизнес-инкубатора - 70 манатов;

- выдача разрешения на экспорт, реэкспорт, импорт, реимпорт и транзит товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности), подлежащих экспортному контролю в соответствии с законом «Об экспортном контроле» - 100 манатов;

- выдача свидетельства о применении особого экономического режима к нефтегазовой деятельности с целью экспорта - 100 манатов;

- выдача разрешения на добычу газа и переработку природного газа - 200 манатов;

- выдача разрешения на транспортировку газа - 150 манатов;

– выдача разрешения на распределение газа - 50 манатов;

- выдача разрешения на разработку, строительство и эксплуатацию подземных хранилищ газа - 150 манатов;

- выдача разрешения на эксплуатацию промышленной газовой установки - 100 манатов;

- выдача разрешения на разведку нефтяных и газовых месторождений - 150 манатов;

- выдача разрешения на разработку и добычу с нефтяных и газовых месторождений - 150 манатов;

- выдача разрешения на транспортировку нефти и нефтепродуктов по трубопроводам - 150 манатов.

Источник: Trend