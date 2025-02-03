Майли Сайрус, Сабрина Карпентер, Леди Гага и другие звезды на красной дорожке премии «Грэмми» - ФОТО

В Лос-Анджелесе состоялась 67-я церемония вручения музыкальной премии «Грэмми».

Вечер традиционно начался с прохода звезд по красной ковровой дорожке. Номинанты и гости позировали перед камерами, а их образы сразу привлекли внимание поклонников и модных критиков. Фото с дорожки смотрите ниже.

Отметим, что «Грэмми» - одна из самых значимых наград в мире музыки, которую ежегодно присуждает Американская академия звукозаписи. Лауреаты определяются голосованием членов академии - профессионалов индустрии, включая музыкантов, продюсеров и звукорежиссеров. Награды вручаются в различных категориях, охватывающих разные музыкальные жанры, от поп-музыки до классики и хип-хопа.

Фото: Eonline.com