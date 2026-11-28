В албанской столице Тиране при столкновении демонстрантов с полицейскими на акции протеста пострадали 19 человек.

Как передает 1news.az, об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального благополучия Албании.

По данным ведомства, среди пострадавших шестеро сотрудников полиции, четыре представителя медиа и девять протестующих, их состояние стабильное.

Уточняется, что обстановка накалилась в ходе марша демонстрантов от площади Скандербега к офису премьер-министра. Протестующие, которые шли с лозунгом «Албания не продается», начали бросать в сотрудников полиции камни, палки, петарды, дымовые шашки и «коктейли Молотова». Также были совершены нападения на здания ряда государственных учреждений. В ответ полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и водометы.

Отметим, что демонстрация стала продолжением антиправительственных протестов, проходивших в последние месяцы в различных регионах страны, и совпала со 114-й годовщиной независимости Албании.