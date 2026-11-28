Специальный посланник президента США Стив Уиткофф выступит на закрытом брифинге по ситуации в Украине перед членами комитета по иностранным делам Сената Конгресса США.

Как передает 1news.az, об этом говорится в расписании заседаний, опубликованном на официальном сайте комитета.

Брифинг состоится 1 декабря в 23:00 по бакинскому времени. Уиткофф указан в качестве единственного докладчика.

Согласно уведомлению, в ходе заседания будут обсуждаться вопросы, требующие особого режима секретности.

Другие подробности предстоящего брифинга не приводятся.