В Албании проходят масштабные акции протеста, перерастающие в столкновения с полицией.

Демонстранты требуют отставки премьер-министра страны Эди Рамы, который руководит Албанией с 2013 года.

Как передает 1news.az со ссылкой на AFP, протестующие на улицах Тираны подожгли здание Верховного суда и разбили окна в здании Министерства образования. Пострадали также другие правительственные здания и банки. Демонстранты кидают в полицейских камни, петарды и коктейли Молотова. Полиция использует для их разгона водометы и слезоточивый газ, а в субботу впервые применила резиновые пули.

Недовольство протестующих, среди которых много молодежи и студентов, вызвано высокой стоимостью обучения в университетах, снижением уровня жизни и нехваткой рабочих мест с достойной оплатой труда.

Премьер-министр Эди Рама отказался уходить в отставку. В своей речи на сессии Генеральной ассамблеи ООН и в многочисленных интервью и комментариях он утверждает, что протесты инспирированы из-за рубежа.