Двоюродный брат утонувшего подростка: Хозяин дома в Габале уничтожил запись с камеры

Стали известны новые подробности трагической гибели 15-летнего Гусейна Гусейнова, жителя Агджабединского района, который, как сообщалось ранее, утонул в бассейне в Габале.

Как рассказал Oxu.аz двоюродный брат погибшего Рустам Мамедов, распространенная информация о происшествии оказалась неверной, передает 1news.az.

«Гусейн сказал дома, что поедет на соревнования с 22-летним тренером по борьбе Насиром Насировым. Однако, когда соревнования были отложены, они решили отправиться отдыхать в частный гостевой дом в поселке Вандам Габалинского района. В компании было восемь человек — пять учеников и друзья тренера», — отметил Рустам Мамедов.

Он добавил, что точные обстоятельства трагедии неизвестны. Подросток погиб, и причиной смерти названо утопление. «Один из ребят, который был с нами, сказал, что после происшествия хозяин дома сломал камеру. Я хочу, чтобы расследование было проведено должным образом», — заявил Рустам Мамедов.

Также он подчеркнул, что отец Гусейна — инвалид 2-й группы войны в Карабахе.