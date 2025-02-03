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В Габале подросток утонул в бассейне во время отдыха с семьей

Фаига Мамедова11:06 - Сегодня
В Габале подросток утонул в бассейне во время отдыха с семьей

В Габалинском районе произошел трагический инцидент, в результате которого погиб подросток.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, 1 февраля около 22:00 житель Агджабеди Гусейн Азер оглу Гусейнов, 2010 года рождения, утонул в бассейне.

Гусейн, отдыхавший с семьей в поселке Вандам в Габалинском районе, остановился в арендованном доме. Неосторожно упав в бассейн во дворе, он не смог выбраться. Спасти его жизнь, к сожалению, не удалось.

По данному факту проводится расследование.

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