В Габале подросток утонул в бассейне во время отдыха с семьей

В Габалинском районе произошел трагический инцидент, в результате которого погиб подросток.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, 1 февраля около 22:00 житель Агджабеди Гусейн Азер оглу Гусейнов, 2010 года рождения, утонул в бассейне.

Гусейн, отдыхавший с семьей в поселке Вандам в Габалинском районе, остановился в арендованном доме. Неосторожно упав в бассейн во дворе, он не смог выбраться. Спасти его жизнь, к сожалению, не удалось.

По данному факту проводится расследование.