EMIN представил новый альбом в версии LIVE – ВИДЕО

Альбом состоит из песен, прозвучавших на юбилейном концерте народного артиста EMIN’a в Государственном Кремлевском дворце 11 декабря 2024.

Напомним, что артист традиционно устраивает яркое музыкальное событие в преддверии своего дня рождения.

Зрители услышали не только давно полюбившиеся хиты, но и свежие треки, в том числе дуэты с такими звездами, как Григорий Лепс, Ирина Дубцова, Владимир Кузьмин, Bahh Tee, Алсу, Jony, Жасмин, Ани Лорак, Стас Михайлов, Сосо Павлиашвили, Тимур Темиров, Эллаи, Алексей Чумаков и многими другими.

Для тех, кто не смог присоединиться к мероприятию, этот альбом, который уже доступен на всех электронных площадках по ссылке, станет шансом прикоснуться к магии, царящей на сцене.