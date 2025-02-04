Революция Лютфи Заде: Исполняется 103 года со дня рождения великого ученого

Сегодня исполняется 103-я годовщина со дня рождения нашего выдающегося соотечественника, всемирно известного ученого Лютфи Заде.

Лютфали Рагим оглу Алескерзаде (Лютфи Заде) родился 4 февраля 1921 года в Баку, в семье Рагима Алескерзаде и Фейги (Фани) Коренман. Когда ему было 10 лет, он вместе с семьей переехал в Тегеран. По окончании среднего образования Лютфи Заде поступил на факультет электрической инженерии Тегеранского университета. Окончив его в 1942 году, Лютфи Заде в 1943 году эмигрировал в США, где получил степень магистра (Массачусетский технологический институт, 1946), а затем и доктора (Колумбийский университет, 1946).

10 лет он проработал в Колумбийском университете, дослужившись до звания профессора, а в 1959 году по рекомендации «отца кибернетики» Норберта Винера занял должность профессора в другом ведущем университете мира – Беркли, где до конца жизни был бессменным директором подразделения так называемых мягких вычислений. Он - единственный человек, который был избран профессором этого университета пожизненно.

Лютфи Заде обрел всемирную известность после того, как разработал теорию нечеткой логики (Fuzzy Logic), которая считается революционной и широко применяется во всем мире. Нечеткая логика профессора Л.Заде играет важную роль в претворении в жизнь космических программ. Известные теории Л.Заде о пространственных положениях, управлении и контроле за динамическими системами составляют основу современной науки об управлении. Национальный центр космических исследований (NASA) США на основе этих теорий исследует, проектирует и применяет системы управления.

Лютфи Заде второй в мире ученый, у которого при жизни существовал научный центр, носящий как его имя, так и его теории. Эта теория позволила многим крупным компаниям добиться успеха в своих технологических разработках. Гиганты мировой промышленности широко применяют теорию нелинейной логики в производстве фото- и видеокамер, стиральных машин, вакуумных химических очистителей, в управлении автомобилями, поездами, промышленными процессами.

В 1989 году Л.Заде за успехи теории нелинейной логики в промышленности был удостоен награды «Honda» - самой высокой награды, вручаемой ученым.

В то же время Лютфи Заде является автором таких научных открытий, как «Теория впечатлений», «Теория систем», «Теория компьютеров, работающих словом», «Теория оптимальной фильтрации», которые сыграли важную роль в развитии мировой науки, построении ее на основе новых принципов.

Профессор Лютфи Заде был удостоен звания почетного доктора престижных университетов 25 стран мира. Он также являлся членом академий наук Азербайджана, США, Кореи, Болгарии, Польши, Финляндии. Коллеги называли его Эйнштейном современности, утверждая, что он совершил в XX веке революцию во взглядах человечества на мир и себя в этом мире, на устоявшиеся за сотни лет научные нормы и классические науки.

О нем были написаны книги «Корифей мировой науки», «Мир не может без гениев», снят документальный фильм «Далекий и близкий Лютфи Заде», созданы Ассоциация наследия Лютфи Заде и искусственного интеллекта, Международная Академия современных наук им. Лютфи Заде.

Как человек Лютфи Заде был очень скромным, обладал редким умением посмеяться над собой — на двери его кабинета висел шарж, сделанный на него самого. Его скромность не распространялась только на науку: в науке был он смел и дерзок.

Рассуждая о своей жизни, Л.Заде говорил: «В том, чего мне удалось достичь, не последнюю роль сыграла именно удача. Можно вспомнить о многих поворотных моментах в моей жизни, когда исход событий способствовал, а не препятствовал моему дальнейшему продвижению. Я благодарен Всевышнему за то, чего я сумел добиться в жизни, за то, что со мной рядом любящие жена и сын, и мои многочисленные драгоценные друзья. Чего еще я могу желать?»

Несмотря на то, что большую часть жизни знаменитый ученый прожил в США, о своей родине он никогда не забывал и всегда говорил, что он – бакинец и очень тепло относится к Азербайджану. «По рождению я бакинец и очень тепло отношусь к Азербайджану и азербайджанскому народу. У меня много воспоминаний о Баку из детства и из моих приездов в 1965 и 2008 годах. Во время этих поездок я был впечатлен увиденным и услышанным. В Баку у меня много хороших друзей, и я высоко ценю теплый прием, оказанный мне», – вспоминал Лютфи Заде.

Скончался учёный 6 сентября 2017 года на 97-м году жизни. Перед кончиной он просил, чтобы его похоронили по мусульманским обычаям с совершением погребальной молитвы. Тело усопшего было доставлено в Баку 29 сентября и похоронено на Аллее почётного захоронения.

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Лютфи Заде был награжден орденом «Dostluq». 25 января 2021 года Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Лютфи Заде.