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News24.az публикует фейки - MEDIA

First News Media18:58 - Сегодня
News24.az публикует фейки - MEDIA

В последнее время в новостях, публикуемых на сайте News24.az, регулярно встречаются манипулятивные заголовки, заведомо направленные на обман и дезориентацию аудитории.

Указанное СМИ последовательно пытается ввести общественность в заблуждение, сопровождая публикации о происходящих за рубежом событиях фотографиями местных учреждений или продуктов. В опубликованном сегодня на сайте сообщении под заголовком «Хлеб подорожал» этот субъект СМИ посредством обманчивой фотографии фактически искусственно проецировал тему, связанную с соседней страной, на реалии Азербайджана, тем самым дезориентировав аудиторию. К подобного рода публикациям относится и сообщение под заголовком «Доллар резко подорожал», размещенное на новостной ленте сайта.

Об этом говорится в заявлении Агентства развития медиа Азербайджанской Республики.

В агентстве напоминают, что предоставление обществу достоверной и объективной информации и недопущение распространения ложных и фейковых новостей являются одной из обязанностей СМИ, вытекающих из требований законодательства страны. Побуждение читателей к переходу по ссылкам посредством сенсационных или раздутых заголовков, изображений или видеоматериалов является грубым нарушением Правил редакционной политики и профессиональной этики.

«Еще раз подчеркиваем, что субъекты СМИ в своей деятельности обязаны соблюдать соответствующие требования законодательства страны и профессиональной этики. Призываем общество и журналистов всегда демонстрировать принципиальность по отношению к подобным случаям», — подчеркивается в заявлении.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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