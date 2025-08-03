МВД: В зонах отдыха установлено 12 фактов кражи, по которым задержаны 6 человек - ФОТО

В связи с жаркой погодой в летний сезон и массовым наплывом населения на пляжи, в лесные массивы и зоны отдыха Министерством внутренних дел организована непрерывная полицейская служба в данных районах.

Как сообщили в пресс-службе МВД, сотрудники полиции несут службу в форме и под прикрытием, обеспечивая не только безопасность дорожного движения, но и неприкосновенность собственности.

На территории Сабаильского района были зафиксированы девять фактов кражи, по которым полиция задержала 5 человек, по факту кражи из трех автомобилей в Сабунчинском районе задержан один человек.

В результате оперативных мероприятий потерпевшим возвращены украденные вещи, оставленные без присмотра, - сумки, золотые украшения и денежные средства, а также другие ценные предметы, похищенные из автомобилей, в которых не были полностью закрыты окна.

Кроме того, в прибрежных зонах отдыха Хазарского и Сабунчинского районов, городов Сумгайыт, Лянкяран, Хачмаз сотрудниками полиции найдены и переданы родителям 87 детей, оставшихся без присмотра.

Сотрудники полиции продолжают нести службу для обеспечения безопасности во всех зонах отдыха на территории страны.

Источник: Report