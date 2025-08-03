Бельгия сбросила с воздуха 15 тонн гумпомощи для Газы

Cамолет Военно-воздушных сил Бельгии провел сброс 15 тонн гуманитарной помощи над сектором Газа.

Об этом сообщает информационное агентство Belga.

Сообщается, что оказание помощи осуществляется в рамках возобновления гуманитарных операций в Газе под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН) и в координации с Иорданией.

«Это вторая операция бельгийской армии подобного рода над сектором Газа после сброса около 164 тонн гуманитарной помощи в марте 2024 года», — подчеркнули в агентстве.

Источник: Gazeta.Ru