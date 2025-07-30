Габил Мамедов заочно приговорен к 16 годам лишения свободы

В Баку завершен заочный судебный процесс по делу азербайджанского блогера Габила Мамедова, проживающего в Германии.

Как сообщает Report, приговор огласил Бакинский суд по тяжким преступлениям под председательством судьи Эльнура Нуриева.

Согласно решению суда, Мамедов признан виновным по 24 статьям Уголовного кодекса Азербайджана и приговорен к 16 годам лишения свободы. Его действия квалифицированы как мошенничество и подстрекательство к террористической деятельности.

В материалах дела отмечается, что в 2015–2017 годах Мамедов обманом завладел средствами 10 человек, пообещав им трудоустройство в государственных структурах, оформление пенсий и социальных выплат.

Общая сумма ущерба составила 29 597 манатов.

Кроме того, в обвинении говорится, что он распространял в социальных сетях открытые призывы к террористической деятельности, что также стало основанием для уголовного преследования.

Суд признал его виновным и вынес обвинительный приговор заочно, поскольку Мамедов скрывается за рубежом.