Экс-премьер Армении счел расходы на концерт Лопес антиконституционными

Экс-премьер Армении Грант Багратян на своей странице в Facebook назвал антиконституционным выделение из госбюджета страны $6 млн американской певице Дженнифер Лопес за выступление в Иреване.

По словам политика, государство не занимается предпринимательской деятельностью из-за больших коррупционных рисков, но билеты на концерт поп-звезды продавались.

»[Бюджетные] деньги принадлежат всему обществу, а на концерте присутствует очень ограниченное число граждан. Этим делом должны заняться прокуратура, антикоррупционные органы», — считает бывший премьер-министр.

Он добавил, что министр образования, науки, культуры и спорта республики Жанна Андреасян и министр финансов Ваге Ованнисян должны дать показания об основаниях для проведения такого концерта.

Источник: Gazeta.Ru