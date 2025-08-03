Генсек ТЮРКСОЙ: Эльчин Эфендиев внес неоценимый вклад в литературное наследие Азербайджана и всего тюркского мира

Генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султан Раев выразил соболезнования в связи с кончиной Народного писателя Азербайджана Эльчина Эфендиева.

В заявлении С.Раева, размещенном в официальном аккаунте ТЮРКСОЙ в социальной сети, говорится: «С глубокой горечью воспринял весть о кончине одного из выдающихся деятелей азербайджанской литературы и культуры, видного писателя и государственного деятеля Эльчина Эфендиева, внесшего неоценимый вклад в литературное наследие Азербайджана и всего тюркского мира».

Генсек ТЮРКСОЙ назвал Эльчина Эфендиева «одним из самых известных мастеров пера тюркского мира, чье творчество оставило глубокий след в памяти народа».

С.Раев напомнил о таких известных произведениях Народного писателя, как: «Махмуд и Мариам», «Белый верблюд» и «Смертный приговор».

«Э.Эфендиев служил своему народу не только пером, но и долгом на государственной службе, сыграв важную роль в культурном развитии Азербайджана и укреплении духа единства тюркского мира. Выражаю соболезнования родным и близким писателя, народу Азербайджана и всему тюркскому миру», - говорится в заявлении.

Источник: АЗЕРТАДЖ