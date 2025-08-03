Юные азербайджанские дзюдоисты завоевали 4 медали в первый день Кубка Европы - ФОТО

В столице Северной Македонии Скопье стартовал юношеский Кубок Европы по дзюдо.

Как сообщили в Федерации дзюдо Азербайджана, в первый день соревнований на пьедестал почета поднялись четверо наших дзюдоистов. Нихад Мамишев (60 кг) и Абиль Юсубов (73 кг), одержав победу над всеми соперниками, завоевали золотые медали. Фарид Гараев (60 кг) завоевал «серебро», а Мухаммед Мусаев (66 кг) – «бронзу».

Сборная Азербайджана с 2 золотыми, 1 серебряной и 1 бронзовой медалями в активе занимает второе место в общекомандном зачете.

Отметим, что турнир, в котором принимают участие 226 спортсменов из 26 стран, завершится сегодня.

Источник: АЗЕРТАДЖ