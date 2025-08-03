Восемь стран ОПЕК+ проведут следующую встречу 7 сентября

Страны-участницы ОПЕК+, имеющие добровольные, то есть дополнительные к действующим квотам, ограничения на добычу нефти (Российская Федерация, Саудовская Аравия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), планируют провести очередную встречу 7 сентября.

Об этом пишет РИА Новости.

«Восемь стран ОПЕК+ будут проводить ежемесячные встречи для рассмотрения рыночных условий, соответствия и компенсаций. Восемь стран встретятся 7 сентября 2025 года», — говорится в сообщении.

Источник: Gazeta.Ru