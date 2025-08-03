В ХАМАС заявили о готовности сотрудничать с Красным Крестом

Боевое крыло палестинского движения ХАМАС — группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — готово сотрудничать с Международным комитетом Красного Креста (МККК) по вопросу доставки гуманитарной помощи заложникам, заявил официальный представитель группировки Абу Убайда.

Об этом сообщает Roya News.

Он подчеркнул, что боевое крыло готово откликнуться на любой запрос Красного Креста о доставке продовольствия и лекарств заложникам.

Источник: Gazeta.Ru