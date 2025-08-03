 В ХАМАС заявили о готовности сотрудничать с Красным Крестом | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

В ХАМАС заявили о готовности сотрудничать с Красным Крестом

First News Media23:55 - 03 / 08 / 2025
В ХАМАС заявили о готовности сотрудничать с Красным Крестом

Боевое крыло палестинского движения ХАМАС — группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — готово сотрудничать с Международным комитетом Красного Креста (МККК) по вопросу доставки гуманитарной помощи заложникам, заявил официальный представитель группировки Абу Убайда.

Об этом сообщает Roya News.

Он подчеркнул, что боевое крыло готово откликнуться на любой запрос Красного Креста о доставке продовольствия и лекарств заложникам.

Источник: Gazeta.Ru

Поделиться:
216

Актуально

Мнение

Азербайджан открывает ближневосточную главу своей энергетической политики

Общество

Жаркая погода сохранится до 8 августа

Общество

Обнародован прогноз погоды на понедельник

Общество

Скончался народный писатель Азербайджана Эльчин Эфендиев

В мире

В ХАМАС заявили о готовности сотрудничать с Красным Крестом

Экс-премьер Армении счел расходы на концерт Лопес антиконституционными

Бельгия сбросила с воздуха 15 тонн гумпомощи для Газы

Восемь стран ОПЕК+ проведут следующую встречу 7 сентября

Выбор редактора

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

В США захотели купить у России Командорские острова - Москва отреагировала

Одобрена первая в мире вакцина против ВИЧ

Старейшая жительница Турции умерла в 131 год

Путин еще в 1994 году претендовал на Крым и Казахстан - Der Spiegel

Последние новости

В ХАМАС заявили о готовности сотрудничать с Красным Крестом

03 / 08 / 2025, 23:55

«Челси» объявил о переходе защитника Хато из «Аякса»

03 / 08 / 2025, 23:35

Экс-премьер Армении счел расходы на концерт Лопес антиконституционными

03 / 08 / 2025, 23:19

Бельгия сбросила с воздуха 15 тонн гумпомощи для Газы

03 / 08 / 2025, 22:50

Председатель Милли Меджлиса прибыла с рабочим визитом в Туркменистан

03 / 08 / 2025, 22:21

МВД: В зонах отдыха установлено 12 фактов кражи, по которым задержаны 6 человек - ФОТО

03 / 08 / 2025, 21:46

Генсек ТЮРКСОЙ: Эльчин Эфендиев внес неоценимый вклад в литературное наследие Азербайджана и всего тюркского мира

03 / 08 / 2025, 21:19

Норрис выиграл Гран-при Венгрии, Пиастри — второй, Ферстаппен — девятый

03 / 08 / 2025, 20:50

Восемь стран ОПЕК+ проведут следующую встречу 7 сентября

03 / 08 / 2025, 20:09

Названы место и время прощальной церемонии с Эльчином Эфендиевым

03 / 08 / 2025, 19:40

Юные азербайджанские дзюдоисты завоевали 4 медали в первый день Кубка Европы - ФОТО

03 / 08 / 2025, 19:18

News24.az публикует фейки - MEDIA

03 / 08 / 2025, 18:58

Правительство Армении выделило 7 млн долларов на концерт Дженнифер Лопес

03 / 08 / 2025, 18:27

Почти три тысячи новых случаев лихорадки чикунгунья выявили в Китае

03 / 08 / 2025, 18:00

Страны ОПЕК+ увеличат в сентябре добычу нефти

03 / 08 / 2025, 17:28

Эльчин Эфендиев будет похоронен завтра на первой Аллее почетного захоронения

03 / 08 / 2025, 17:03

Найдены новые маркеры редкого рака крови

03 / 08 / 2025, 16:41

Жаркая погода сохранится до 8 августа

03 / 08 / 2025, 16:19

На YouTube запретят регистрироваться детям младше 16 лет

03 / 08 / 2025, 16:02

Министерство обороны представило еженедельный обзор - ВИДЕО

03 / 08 / 2025, 15:15
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45