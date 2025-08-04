Сегодняшний Азербайджан имеет полное право требовать уважительного и равноправного отношения к себе

Интервью с депутатом Милли Меджлиса, членом правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Гюльшен Пашаевой.

В последнее время мы все чаще становимся свидетелями звучащих из России антиазербайджанских заявлений, можно ли в связи с этим говорить о том, что против Азербайджана ведется настоящая информационная кампания?

Да, я думаю, что есть определенные признаки этого процесса. Хотелось бы коснуться некоторых моментов.

Во-первых, многовекторная сбалансированная внешняя политика независимого Азербайджана всегда вызывала неприятие у ведущих акторов, которые привыкли к игнорированию национальных интересов других стран. Однако эти акторы не должны забывать, что сегодняшний Азербайджан завоевал право требовать уважительного и равноправного отношения к себе.

Во-вторых, наша страна имеет успешный опыт противодействия попыткам внешнего информационного давления, достаточно вспомнить многолетнее противостояние с армянской пропагандистской машиной, поддерживаемой разветленной сетью ариянской диаспоры и различных лоббистских групп.

В-третьих, что касается, России, то действительно, буквально каждый день мы узнаем об антиазербайджанских действиях представителей как региональных, так и федеральных российских властей, что конечно, не соответствует уровню отношений, которые отражены в Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией.

При этом, особо следует заметить, что Азербайджан не является инициатором нынешней эскалации, а всего лишь зеркально реагирует на действия российской стороны, начиная с трагического инцидента с азербайджанским самолетом, подбитым российской ПВО и заканчивая гибелью двух азербайджанцев, погибших в результате противоправных действий российских силовиков.

Как вы оцениваете антиазербайджанскую кампанию, развернувшуюся с демонтажем памятника И.Айвазовскому в Ханкенди?

Излишняя политизация этого события вызывает недоумение. Все, кто знаком с историей вопроса, понимают, что установка в 2021 году при содействии российских миротворцев этого памятника художнику, этническому армянину И.Айвазовскому, человеку не имевшему никакого отношения к региону, воспринималась как неприкрытая поддержка армянского сепаратизма. Поэтому, после контртеррористической операции сентября 2023 года демонтаж этого памятника как одного из символов незаконного режима, созданного на территории независимого Азербайджана, был всего лишь вопросом времени.

Следует добавить, что вызывает также сожаление заявления специального представителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого о якобы „отмене“ русской культуры в Азербайджане. Однако, всем хорошо известно, что никто в Азербайджане русскую культуру не отменял, так, в стране действует Государственный Академический Русский Драмматический Театр, существуют общеобразовательные школы с обучением на русском языке и свободно функционируют русскоязычные СМИ.

Как известно, особое возмущение МИД Азербайджана вызвало также использование государственным агентством ТАСС в своём материале о демонтаже памятника названия «Степанакерт» в отношении города Ханкенди. Что Вы можете сказать по этому поводу?

В Азербайджане совершенно справедливо это упоминание было расценено как проявление неуважения к территориальной целостности нашей страны.

Вместе с тем, я бы рассматривала этот факт и в более широком региональном контексте. Не секрет, что в ожидании парламенских выборов 2026 года в Армении активизировались политические силы, имеющие покровителей в России, в числе которых есть и представители влиятельной армянской диаспоры этой страны.

Не случайно, что в эти дни на офицальном сайте российского государственного агентства Россотрудничество появилась информация о том, что российское НПО, руководимое депутатом Госдумы РФ Алёной Аршиновой направило новую партию гуманитарной помощи для находящихся в настоящее время в Армении вынужденных переселенцев из несуществующего «Нагорного Карабаха».

Можно предположить, что по мере приближения даты парламенских выборов в Армении усилится влияние внешних акторов, которые не заинтересованы в реализации договоренностей между Арменией и Азербайджаном, достигнутых путем прямых переговоров без участия традиционных посредников. Поэтому, не исключено, что, опираясь на реваншистские круги в самой Армении, эти акторы вновь попытаются воспользоваться «битой» картой сепаратизма, чтобы препятствовать мирному процессу, иницированному Азербайджаном. Однако, считаю, что мы как страна готовы к любым сценариям развития событий.