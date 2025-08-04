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Трамп пообещал ужесточить санкции против РФ к 8 августа, если не будет перемирия

First News Media09:10 - Сегодня
Трамп пообещал ужесточить санкции против РФ к 8 августа, если не будет перемирия

Вашингтон будет вводить новые санкции против Москвы, если 8 августа конфликт между Россией и Украиной не урегулируют, заявил президент США Дональд Трамп.

Этой датой завершается 10-дневный ультиматум американского лидера.

«Санкции будут, но, похоже, они довольно успешно их избегают. Знаете, они хитрые люди, и им довольно успешно удается их избегать, так что посмотрим, что из этого выйдет», - подчеркнул Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, что ждет Россию после окончания ультиматума.

Ранее Трамп сообщил, что приказал направить две подводные лодки «поближе» к берегам России, и теперь по этому поводу он сказал: «Я уже сделал заявление, ответ — они находятся в регионе».
На вопрос, что могут сделать россияне, чтобы избежать санкций на данном этапе, глава Белого дома подчеркнул,

что «нам нужно заключить соглашение, согласно которому людей перестанут убивать».

По словам президента, его спецпредставитель Стивен Виткофф в среду или четверг, возможно, посетит Россию.

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