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В Китае мужчина напал с ножом на людей у школы, есть погибшие

First News Media09:03 - Сегодня
В Китае мужчина напал с ножом на людей у школы, есть погибшие

Мужчина напал с ножом на людей в нескольких общественных местах в городе Лэйян провинции Хунань, два человека погибли и еще три получили ранения.

Об этом сообщило издание Pengpai.

Инцидент произошел вечером 3 августа. 31-летний мужчина появился у входа в одну из начальных школ города и начал наносить людям удары ножом. После этого он ворвался в заведение для игры в маджонг и напал на посетителей.

Все пострадавшие были отправлены в больницу. Полиция задержала нападавшего. Правоохранители ведут расследование.

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