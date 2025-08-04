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Новый люксовый проект «Avenue 8» стартовал рядом с Парком Победы и Port Baku - ФОТО - ВИДЕО

First News Media09:17 - Сегодня
Новый люксовый проект «Avenue 8» стартовал рядом с Парком Победы и Port Baku - ФОТО - ВИДЕО

22 июля в отеле JW Marriott состоялась официальная презентация люксового жилого проекта "Avenue 8", который вдохнет новую жизнь в архитектурный облик Баку.

В мероприятии приняли участие представители СМИ, отраслевые эксперты, деловые партнеры, а также местные и международные гости.

Соседствующий с Port Baku Walk и Парком Победы "Avenue 8", с которого открывается панорамный вид на Бакинскую бухту, является не просто жилым комплексом, но и претендует на роль нового урбанистического символа столицы.

Проект реализуется компаниями Avant Group и Moonwake Investment. Официальным финансовым партнером проекта является PASHA Bank.

Avant Group, функционирующая с 2010 года и обладающая на сегодняшний день строительным портфелем свыше 1,1 млн м², в последние годы наращивает активность на рынках Грузии и Узбекистана.

"Avenue 8" – это не просто жилые дома, это концептуальная философия жизни, отражающая дух города. Данная 144-метровая архитектурная жемчужина воплощает эстетику Баку", – отметил в своем выступлении председатель совета директоров Avant Group Али Гусейнов.

Рассказывая об отличительных особенностях проекта, директор по развитию бизнеса и маркетингу компании Руфат Абдуллаев отметил:

"Квартиры в жилом комплексе "Avenue 8" будут отличаться потолками высотой 4,5 метра. Полностью застекленные фасады, изысканно оформленные лобби и зоны коворкинга зададут новые стандарты современной городской жизни. Расположенные на 30-м этаже здания зоны Sky Lounge и Rooftop Pool, 25-метровый крытый бассейн, а также СПА-центр, фитнес-центр и падельные корты обещают жильцам совершенно неординарный образ жизни.

Кроме того, перед зданиями будет создана общественная парковая и зеленая зона площадью 5000 м², которая станет уникальным уголком природы в центре города.

В ходе мероприятия также был подписан официальный Меморандум о взаимопонимании, подтверждающий стратегическое сотрудничество между PASHA Bank и Avant Group. Заместитель председателя Совета директоров PASHA Bank Бахруз Нагиев подчеркнул, что это партнерство будет ценным для обеих сторон и сыграет важную роль в дальнейшем развитии сектора.

https://maps.app.goo.gl/7dfR7CwAgAe6iQpK9

Для подробной информации:

https://www.instagram.com/avenue8.az/

https://avenue8.az/

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