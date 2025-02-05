В Ярдымлы подросток застрелился из охотничьего ружья

В Ярдымлинском районе Азербайджана произошло самоубийство.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Lent.az, инцидент произошел в селе Зевин.

15-летний Шукюрлю Алекбер Рафиг оглу застрелился из охотничьего ружья своего отца в собственном доме. Причина самоубийства неизвестна.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции и прокуратуры изъяли из дома охотничье ружье марки «ТОЗ» с соответствующими документами.

По факту происшествия Ярдымлинская районная прокуратура проводит расследование.