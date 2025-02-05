В Ярдымлы подросток застрелился из охотничьего ружья
В Ярдымлинском районе Азербайджана произошло самоубийство.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Lent.az, инцидент произошел в селе Зевин.
15-летний Шукюрлю Алекбер Рафиг оглу застрелился из охотничьего ружья своего отца в собственном доме. Причина самоубийства неизвестна.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции и прокуратуры изъяли из дома охотничье ружье марки «ТОЗ» с соответствующими документами.
По факту происшествия Ярдымлинская районная прокуратура проводит расследование.
243