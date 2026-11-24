23 ноября стало известно о смерти музыкального продюсера Ольги Бузовой Эльмира Магеррамова, который, по предварительным данным, совершил суицид.

О.Бузова сделала в своем Telegram-канале публикацию в связи с произошедшей трагедией, отметив, что до сих пор не верит в произошедшее и шокирована, как и вся команда, ужасными новостями.

«Такой молодой, такой красивый! Такой добрый. Жить еще и жить. Все же наладилось. Все шло хорошо у тебя, и шло в гору. Как же так. Мои соболезнования всем родным и близким. Покойся с миром», - отмечает певица, подчеркивая, что с Э.Магеррамовым связано множество теплых моментов, в числе которых - концерты, первые шоу, дни рождения и гастроли.

«Боль огромная, дыра какая-то. Перед глазами его огромные глаза, в них столько света, столько радости и любви», - пишет Ольга Бузова в своем Telegram-канале.

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