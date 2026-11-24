Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 24 ноября встретился с находящимся с визитом в стране премьер-министром Монтенегро Милойко Спаичем.

Об этом сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

Отмечается, что в ходе встречи было выражено удовлетворение положительной динамикой развития отношений между Азербайджаном и Монтенегро. Подчеркнуто, что за прошедший период расширились сферы взаимовыгодного сотрудничества.

Стороны также подчеркнули важность более эффективного использования потенциала торгово-экономического сотрудничества и высоко оценили положительные результаты, достигнутые в сфере взаимных инвестиций.

Отметив важность гуманитарного сотрудничества, стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем расширении обменов в сферах туризма, культуры и образования.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития отношений между Азербайджаном и Монтенегро по различным направлениям, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.