На рынке ценных бумаг Азербайджана наблюдается устойчивый рост интереса со стороны частных и институциональных инвесторов к корпоративным облигациям.

Очередной выпуск облигаций ОАО «Prior Leasing», андеррайтером которых выступило ЗАО «Инвестиционная компания ABB-İnvest», завершился с рекордными показателями.

Так, в рамках эмиссии объемом 2 миллиона манатов от 293 инвесторов поступили заявки на общую сумму 4 342 300 манатов. Таким образом, совокупный спрос превысил первоначальное предложение в 2,17 раза.

Столь впечатляющая динамика во многом обусловлена системными реформами и стимулирующей политикой Центрального банка Азербайджанской Республики, направленными на расширение инструментов фондового рынка, повышение его прозрачности и облегчение доступа компаний реального сектора к альтернативным источникам финансирования. Весомый вклад в популяризацию инвестиционной культуры и цифровую трансформацию рынка также вносит ABB Invest (ЗАО «Инвестиционная компания ABB Invest»), делая операции с ценными бумагами максимально доступными для широкой аудитории.

Ключевые преимущества, привлекшие инвесторов:

· Высокая и стабильная доходность: облигации номиналом 100 манатов обеспечивают фиксированный доход на уровне 15% годовых.

· Ежемесячный денежный поток: в течение всего 24-месячного срока обращения купонные выплаты перечисляются на счета инвесторов каждые 30 дней.

· Полная цифровая доступность: инвесторы получили возможность приобрести ценные бумаги дистанционно, всего за несколько минут — через раздел «Новые эмиссии» (Yeni Emissiyalar) в мобильном приложении ABB mobile.

Успешное завершение подписки наглядно демонстрирует как растущее доверие розничных инвесторов к отечественному фондовому рынку, так и высокую оценку финансовой устойчивости ОАО «Prior Leasing», играющего значимую роль в финансировании реального сектора экономики.

Отметим, что ОАО «Prior Leasing», успешно работающее на рынке уже более 12 лет, предоставляет предпринимателям широкий спектр специализированной техники и транспортных средств от ведущих мировых производителей на выгодных лизинговых условиях через сеть, охватывающую свыше 20 филиалов и представительств по всей стране.

Контакты:

· Телефон: 858

· E-mail: [email protected]

· Веб-сайт: www.priorleasing.az