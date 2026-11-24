6 ноября экс-министр по делам семьи и социальной политики Турции Фатма Бетюль Саян Кая, задержанная в рамках расследования, связанного с фондами, была переведена под домашний арест.

Как передает 1news.az, об этом сообщает Haber Global.

«Фатма Бетюль Саян Кая спустя 18 дней после задержания была освобождена с применением меры судебного контроля в виде запрета покидать место проживания», — говорится в информации.