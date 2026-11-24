В связи с проведением футбольного матча между азербайджанским клубом «Сабах» и испанской «Барселоной» Бакинский метрополитен изменит график работы Красной линии (M1).

Как сообщает 1news.az, 25 ноября на Бакинском олимпийском стадионе, расположенном вблизи станции метро «Кероглу», состоится встреча с участием выступающего в Лиге чемпионов УЕФА клуба «Сабах». Ожидается, что матч вызовет повышенный интерес среди болельщиков, поэтому для удобства пассажиров метрополитен принял решение увеличить продолжительность работы одной из линий.

Так, в ночь с 25 на 26 ноября станции Красной линии будут открыты для входа пассажиров до 01:00. Таким образом, время работы линии будет продлено на один час по сравнению с обычным графиком.

Для обеспечения безопасного и организованного обслуживания пассажиров на станциях также увеличат количество дежурного персонала и усилят контроль. После окончания матча движение поездов будет регулироваться с учетом фактического пассажиропотока, особое внимание будет уделено станции «Кероглу», расположенной ближе всего к стадиону.

При этом график работы Зеленой (M2) и Фиолетовой (M3) линий останется прежним. В течение дня поезда на всех линиях метрополитена будут курсировать в соответствии с действующим осенне-зимним расписанием.