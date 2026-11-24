Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 25 ноября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. В основном осадков не прогнозируется, однако во второй половине дня местами временами будет идти дождь. В отдельных районах полуострова осадки могут носить кратковременный интенсивный характер. Сильный северо-западный ветер к вечеру ослабнет.

Температура воздуха ночью составит 10-12°, днем - 12-14° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 50-60%, днем - 70-80%.

В районах Азербайджана ожидаются периодические осадки, которые начнутся в северных и западных районах страны. В горных районах возможен снег. Местами осадки могут быть кратковременно интенсивными, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Умеренный западный ветер местами временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 5-9°, днем - 12-15° тепла. В горных районах ночью - 0-3°, днем - 3-5° тепла.