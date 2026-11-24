Спикер парламента Ирана и главный представитель Тегерана на переговорах с Вашингтоном Мохаммад Багер Галибаф заявил, что исламская республика не пойдет ни на какие шаги и не начнет диалог с Соединенными Штатами, пока не будут выполнены семь выдвинутых иранской стороной условий.

Как сообщает Azad Iran, выступая на заседании меджлиса, Галибаф подчеркнул неизменность позиции Тегерана.

«Пока не будут выполнены семь условий Ирана, не будет предпринято ни единого шага и не состоится никаких переговоров», — заявил глава парламента.

Кроме того, он предупредил, что Тегеран готов дать решительный ответ на любые возможные враждебные действия. По словам Галибафа, любой просчет со стороны оппонентов может привести к расширению географии конфликта.

Ранее Тегеран передал Вашингтону перечень из семи предварительных требований для возобновления дипломатического процесса и нормализации судоходства в Ормузском проливе. В этот список входят полное прекращение боевых действий и атак против Ирана и его региональных союзников, снятие морской блокады и отвод американских сил от иранских границ, а также гарантии безопасного прохода иранских судов через Ормузский пролив. Кроме того, иранская сторона настаивает на отмене односторонних санкций США, снятии ограничений на экспорт нефти, разблокировке замороженных зарубежных активов и выплате компенсаций за ущерб, нанесенный в ходе боевых действий.