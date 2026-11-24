Состоялось очередное судебное заседание по делу председателя Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли и его заместителя Мамеда Ибрагима.

Как сообщает «Qafqazinfo», на сегодняшнем заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям в качестве свидетелей показания дали члены семьи Рамиза Мехтиева.

Сын Р. Мехтиева Тимур Мехтиев и его зять Ильхам Алиев были допрошены по уголовному делу и ответили на вопросы обвинения и защиты. Свидетелями по этому делу проходят также сам «серый кардинал» и его дочь Камиля Алиева, однако они пока не допрашивались.

Сегодняшний процесс отложен для обеспечения участия остальных свидетелей.

Отметим, что А. Керимли и М. Ибрагим были арестованы в прошлом году Службой государственной безопасности (СГБ) в рамках продолжения уголовного дела бывшего руководителя Администрации президента Рамиза Мехтиева. Самому Рамизу Мехтиеву приговор уже оглашен.

Он был приговорен к 14 годам лишения свободы, однако с учетом возраста и состояния здоровья наказание признано условным.