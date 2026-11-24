В России запретили показы фильма об армянском террористе
В России отменены запланированные показы армянского биографического фильма «Монте», посвященного Монте Мелконяну, бывшему участнику армянской террористической организации ASALA и одному из армянских полевых командиров в ходе Первой Карабахской войны.
Как сообщает Aysor.am, об этом заявила кинокомпания Genetic Production, которая занимается продакшном фильма.
По утверждению создателей картины, кинотеатры в нескольких российских городах отказались от показа фильма из-за запрета со стороны российских властей.
Ранее армянские СМИ также сообщали, что Министерство обороны Армении отказалось содействовать съемкам картины. Вместе с тем, по информации газеты «Грапарак», финансовую поддержку проекту оказали Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении и мэрия Еревана.
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