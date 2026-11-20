В США 11-летнюю девочку приговорили минимум к семи годам в учреждении для несовершеннолетних за нападение на пятилетнего ребёнка.

Суд в Кливленде, штат Огайо, постановил оставить девочку в системе ювенальной юстиции как минимум до 18 лет. При этом она может находиться там до достижения 21 года.

Как сообщает New York Post, девочка, обозначенная в материалах суда инициалами M.H., была признана виновной по девяти пунктам обвинения, в том числе в изнасиловании, покушении на убийство и нападении с причинением тяжкого вреда здоровью. На момент происшествия в сентябре 2025 года ей было 10 лет.

По словам матери пострадавшей, пятилетняя девочка провела несколько недель в больнице. Даже спустя год после нападения ребёнок продолжает испытывать психологические последствия произошедшего.

Судья Кристин Суини отметила, что за годы работы в ювенальном суде ей не доводилось сталкиваться с подобным преступлением.

По этому же делу проходил 9-летний на момент происшествия мальчик. Он признал вину в покушении на изнасилование и нападении с причинением тяжкого вреда здоровью, а также дал показания в ходе судебного разбирательства. Его дело рассматривается отдельно.