В Азербайджане среди мужчин, вступающих в брак, есть те, кто берет фамилию супруги.

Статистические показатели последних лет свидетельствуют о том, что случаи принятия мужчинами фамилии жены действительно фиксируются.

Как сообщили в Министерстве юстиции, за первые 9 месяцев текущего года 28 мужчин при вступлении в брак взяли фамилию супруги.

В 2024 году фамилию жены при регистрации брака приняли 62 мужчины, а в 2025 году - 52 мужчины.

Источник: Lent.az