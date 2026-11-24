Использование специальных световых и звуковых сигналов автомобилями скорой медицинской помощи предусмотрено законодательством Азербайджана и необходимо не только для оперативной доставки пациентов в медицинские учреждения, но и для обеспечения своевременного реагирования на новые вызовы.

Об этом 1news.az сообщили в TƏBİB в ответ на появившуюся информацию о подписании приказа, касающегося передвижения автомобилей скорой медицинской помощи.

Как сообщили в ведомстве, в соответствии с требованиями статей 48 и 74 Закона Азербайджанской Республики «О дорожном движении» автомобили скорой медицинской помощи при выполнении специальных заданий обязаны включать специальные световые и звуковые сигналы для получения преимущества в движении.

В TƏBİB пояснили, что необходимость использования спецсигналов не ограничивается случаями, когда в автомобиле находится пациент. После завершения вызова бригада может возвращаться на базу, чтобы оперативно подготовиться к следующему выезду. При этом автомобиль скорой помощи может быть задействован для выполнения нового задания в кратчайшие сроки, поэтому использование специальных сигналов необходимо и на этом этапе.

В ведомстве подчеркнули, что основная цель применения спецсигналов -обеспечить максимально быстрое прибытие бригад скорой медицинской помощи по адресам вызовов. Приоритет в движении позволяет сократить время в пути и своевременно оказать помощь людям, нуждающимся в медицинском вмешательстве.

Кроме того, специальные световые и звуковые сигналы имеют важное значение для безопасности дорожного движения. Они позволяют водителям других транспортных средств, независимо от времени суток, заранее заметить приближающийся автомобиль скорой помощи, определить направление его движения и своевременно уступить дорогу.

Это особенно важно с учётом того, что при выполнении срочных заданий автомобили скорой помощи могут передвигаться на высокой скорости и в предусмотренных законодательством случаях пользоваться преимуществом в движении. Своевременное предупреждение других участников дорожного движения помогает снизить риск дорожно-транспортных происшествий и возникновения опасных ситуаций.

Таким образом, использование специальных световых и звуковых сигналов необходимо не только для обеспечения оперативности работы службы скорой медицинской помощи, но и для защиты самих медицинских бригад и других участников дорожного движения.

В TƏBİB также призвали граждан с пониманием относиться к возможным неудобствам, возникающим в процессе работы службы скорой медицинской помощи, в частности связанным с использованием специальных световых и звуковых сигналов.

«Не будем забывать, что за каждым автомобилем скорой медицинской помощи — бригада, для которой дорога каждая секунда, человек, нуждающийся в помощи, и жизнь, которую необходимо спасти. Своевременно уступая дорогу автомобилю скорой медицинской помощи, водитель может сыграть решающую роль в спасении человеческой жизни», - отметили в TƏBİB.

12:30

Директор Республиканского центра скорой и неотложной медицинской помощи, действующего в подчинении TƏBİB, Огтай Гёзалов подписал примечательный приказ относительно передвижения автомобилей скорой медицинской помощи.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Avtosfer.az, в приказе отмечается, что машины скорой помощи должны постоянно использовать проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы во время движения, даже если они не перевозят пациента.

Некоторые водители скорой помощи и врачебная бригада, не выполнившие это распоряжение директора, уже получили выговор. В частности, у заведующего отделением Республиканского центра скорой и неотложной медицинской помощи по Сабаильскому району, врача бригады и водителя были взяты объяснительные, после чего им объявили письменное предупреждение и выговор.

Отметим, что в последние дни регулярное движение автомобилей скорой помощи в Баку с включенными проблесковыми маячками и специальными звуковыми сигналами вызвало недовольство жителей города.